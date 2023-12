Rapinano un tabaccaio di Busto Arsizio con la pistola. Indagano i carabinieri

Si sono presentati in due col volto coperto, uno dei quali armato di pistola, in una tabaccheria di corso XX Settembre a Busto Arsizio e si sono fatti consegnare 1000 euro per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dal gestore della piccola ricevitoria che si trova su una delle vie più trafficate della città che prosegue fino al confine con Castellanza. In pochi secondi i due si sono fatti consegnare i soldi e se ne sono andati.

La rapina è avvenuta nella giornata di ieri, giovedì, ai danni della rivendita al numero civico 36. I malviventi hanno puntato l’arma verso il gestore, fortunatamente senza usarla. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Busto Arsizio che stanno analizzando i filmati delle telecamere pubbliche e private per risalire agli autori.