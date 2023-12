Regali, donazioni e lucine per il Natale dell’oncoematologia pediatrica all’ospedale Del Ponte di Varese

L’accensione ufficiale del grande albero di Natale all’ingresso dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte è stata l’occasione per consegnare nuovi doni e tre importanti donazioni alla Fondazione Giacomo Ascoli, ente nato nel 2006 per offrire sostegno a bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche.

Alla festa di lunedì 11 dicembre che ha inaugurato l’attesa del Natale al Day center Giacomo Ascoli, hanno partecipato alcuni bambini in cura con le loro famiglie, medici, infermieri e le persone che negli scorsi mesi hanno organizzato tre eventi di raccolta fondi.

Tutti accolti dalle migliaia di lucine con cui la famiglia Santandrea di Cunardo ha allestito il Giardino d’inverno, la sala giochi e anche il grande albero di Natale per consentire alla figlia Michela, e agli altri bambini in cura come lei all’Oncoematologia pediatrica di Varese, di poter condividere insieme il clima natalizio, anche durante terapie e controlli.

In particolare Luisa Bianchi ha consegnato 3 mila euro raccolti con i mercatini e con le ultime iniziative promosse a Besano per ricordare la figlia, Giorgia Muraglia, e finanziare in suo nome il servizio di Sostegno psicologico offerto dalla Fondazione Ascoli ai pazienti del Day Center e ai loro familiari con la presenza quotidiana nella struttura di una psicologa psicoterapeuta professionista e di psicologhe tirocinanti.

Andranno invece a sostegno della costruzione del Faro – un approdo sicuro in largo Flaiano per le famiglie e per chi si prende cura dei pazienti dell’oncoematologia pediatrica – altre due donazioni. Si tratta dei fondi raccolti dall’associazione On con la lanternata di San Martino all’Alpe Tedesco (953 euro consegnati dalla referente della lanternata, Samantha Fezzardi), cui si aggiungono i 2058 euro raccolti da Matteo Lovito e Mitzi (al secolo Andrea Dal Santo) con il concerto School rock al Teatro di Varese lo scorso 3 novembre.

«La generosità e l’attenzione ai bambini sono tra i valori del Natale che vorremmo celebrare ogni giorno. Siamo convinti che migliorare il benessere e la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie impegnati nel percorso di cura contribuisca a rendere più efficaci le terapie verso la guarigione», ha detto Angela Ballerio, mamma di Giacomo Ascoli, ringraziando tutti i presenti per il clima natalizio creato in ospedale: oltre ai donatori, le volontarie, la famiglia Santandrea per le bellissime lucine e Vittore Nicora di Nicora Garden per le Stelle di Natale.

Le migliaia di lucine che illuminano il Natale in Day Center sono un regalo che porterà gioia e nuova energia ai bambini e ai loro genitori cui nei prossimi giorni sono riservati tanti piccoli eventi pensati per celebrare l’attesa del Natale con attimi di magia e incontri con i campioni dello sport.