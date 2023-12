Regata di Natale: la festa speciale della Lega Navale di Varese

È una festa natalizia speciale quella organizzata dalla sezione di Varese della Lega Navale Italiana, l’associazione velica che opera alla Schiranna. Domenica 17 dicembre, tra le 14 e le 19, si disputerà infatti una serie di regate con la formula del match race, ovvero duelli tra due scafi, su percorsi disegnati sulle acque del Lago di Varese.

Il Match Race Sociale vedrà affrontarsi sia i veterani di questa disciplina sia i giovani velisti che hanno conosciuto e apprezzato il valore della navigazione durante il campus estivo organizzato dalla società. La competizione naturalmente è amichevole e si preannuncia divertente e appassionante sia per chi è in barca sia per i “tifosi” a terra. (foto: Chiara Oliveri)

Il ritrovo è fissato alla zona dell’alesaggio barche situata alla “Spiaggia dei Fotografi” alla Schiranna e la festa comprenderà anche l’attigua sede di via dei Canottieri. Oltre alle regate, ci sarà spazio per la classica festa di Natale – aperta a tutti i cittadini – con vin brulé e cioccolata calda. Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale per distribuire gioia e regali ai più piccoli.