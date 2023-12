Regione Lombardia stanzia i fondi per la risonanza magnetica destinata all’ospedale Del Ponte

La risonanza magnetica per l’ospedale Del Ponte è finanziata. La giunta lombarda ha deliberato oggi, mercoledì 13 dicembre, lo stanziamento dei fondi per l’acquisto del macchinario atteso dal territorio. La risonanza era tra gli investimenti radiologici pensati per il nuovo polo della madre e del bambino. Poi, venne deciso di acquistare solo la tac per evitare spese definite meno giustificabili economicamente data la vicinanza del Circolo che dispone della RSM.

A insistere per l’investimento è stata poi la Fondazione Il Ponte del Sorriso che proprio lo scorso anno aveva avviato una raccolta firme: «Il Del Ponte è stato progettato per avere la risonanza magnetica, con tanto di locali pronti, compreso lo spazio per il risveglio. La stessa Regione Lombardia lo ha eletto uno dei pochi hub regionali per la cura delle malattie croniche e complesse pediatriche. É mai possibile che un ospedale del genere, che cura malattie difficili nei bambini e nelle donne, con una Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, con un Pronto Soccorso Pediatrico, con una Neuropsichiatria Infantile, che fa parte dell’AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani) non abbia una risonanza magnetica dedicata?»

In poco tempo, quasi 30.000 persone sottoscrissero la petizione ottenendo l’apertura dell’assessore Bertolaso. Nel maggio corso l’annuncio dell’investimento che oggi si concretizza con la delibera sui fondi necessari all’acquisto.

«Oggi è una giornata molto importante per tutta Varese – ha commentato il consigliere regionale Emanuele Monti presidente della Commissione Welfare – È importante perchè risponde a una richiesta arrivata dalla comunità. La risonanza permette di completare l’offerta di questo ospedale della mamma del bambino, rendendolo sempre più forte e sempre più innovativo. Nel maggio scorso avevamo avuto la prima la valutazione positiva in commissione tecnica e oggi arriva la delibera di giunta che stanzia le risorse e avvia il progetto con il bando per la gara».

La risonanza, che verrà finanziata, sarà una macchina più avanzata di quella che era stata proposta: sarà una RMN da 3 tesla anziché 1,5, così da ridurre notevolmente la durata degli esami e il tempo di sedazione del bambino che deve sottoporsi all’indagine diagnostica.

E per il Del Ponte il 2024 sarà anche un anno decisivo per l’avvio del cantiere del terzo lotto: « Con l’approvazione in consiglio comunale – spiega il commissario straordinario della Sette Laghi Giuseppe Micale – Potremo avviare la progettazione definitiva e affidare i lavori entro la fine dell’anno. Il cantiere dovrebbe poi durare circa 24 mesi, una previsione di massima che poi sarà verificata con il progetto esecutivo».