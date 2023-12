Regione Lombardia toglie la gratuità sui treni per le forze dell’ordine. “Ripristinare la convenzione”

«Regione ripristini subito il diritto per le forze dell’ordine di viaggiare gratuitamente sui treni regionali. Gli agenti che viaggiano sui treni contribuiscono ad accrescere la sicurezza sui convogli, dato che, anche fuori servizio, sono tenuti ad intervenire in situazioni di pericolo per i passeggeri e il personale di bordo». Così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva, in merito al mancato rinnovo della convenzione tra Regione Lombardia e Trenord che negli ultimi anni ha appunto previsto per le forze dell’ordine la gratuità sui treni regionali.

«Proprio sui treni regionali continuano a verificarsi gravi episodi di violenza, rapine e atti vandalici, al punto che ormai molti lombardi, particolarmente donne e famiglie, scelgono di non viaggiare in treno per paura di fare brutti incontri» continua Licata. «E mentre ci si aspetta da Trenord e Regione Lombardia delle soluzioni migliorative delle condizioni di sicurezza sui treni, magari con più telecamere e personale di sicurezza privato, arriva la notizia del mancato rinnovo della convenzione che almeno garantiva la presenza sui convogli di molti agenti delle forze dell’ordine, non soltanto Polizia e Carabinieri, ma anche Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria».

«Insomma, questa maggioranza Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia sembra voler tagliare anche sulla sicurezza, loro cavallo di battaglia in tutte le campagne elettorali. Ma si sa, il populismo, quello di destra e quello di sinistra, funziona quando c’è da prendere like sui social, però poi la buona amministrazione è un’altra cosa. Nel prossimo Consiglio Regionale di gennaio presenterò una Mozione per chiedere all’assessore alla sicurezza Romano La Russa e all’assessore ai Trasporti Franco Lucente l’immediato rinnovo della convenzione tra Regione e Trenord, per ripristinare la gratuità sui treni per gli operatori delle forze dell’ordine e favorire almeno livelli di sicurezza minimi sui treni regionali, in attesa di vedere nuovi investimenti e dei veri progetti, quelli di cui la destra parla solo sotto elezioni», conclude il consigliere di Italia Viva.