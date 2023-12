Residenza d’artista in Costa Azzurra per il pittore varesino Giorgio Piccaia, ospite del Comune di Antibes

L’artista Giorgio Piccaia è ospite per la terza volta del Comune di Antibes in Costa Azzurra. Da novembre sta lavorando nella residenza d’artista Villa Fontaine e rientrerà in Italia a gennaio.

Villa Fontaine è una piccola e graziosa casa su due piani, situata nel cuore della vecchia Antibes in una piazzetta di fronte alla casa dove ha vissuto Nikos Kazantzakis uno dei più grandi letterati del ventesimo secolo. La residenza è stata donata da Marie-Jeanne Fontaine Ayme allo scopo di accogliere per un periodo artisti di fama internazionale. La casa ha accolto negli anni pittori, scultori, scrittori, poeti, musicisti provenienti da tutto il mondo e si trova nel rione di Safranier nella vecchia Antibes.

«Siamo felicissimi io e il sindaco di di Antibes e Juan-Les-Pins, Jean Leonetti, di aver già ospitato Giorgio Piccaia negli anni 2017 / 2018 e di averlo nuovamente con noi quest’anno – dice Simone Torres, responsabile della Cultura del Comune di Antibes – Il nostro staff è a sua completa disposizione e l’artista ha libero accesso ai musei di Antibes».

A pochi passi dalla Villa hanno lavorato Pablo Picasso (dove ora c’è il Museo), il grande pittore Nicolas De Stael e nelle alture di Antibes hanno vissuto anche Hans Hartung e Anna-Eva Bergman, come spiega Melania Rocca curatrice dell’artista: «Proprio in questi giorni abbiamo avuto il privilegio, invitati dalla mediatrice culturale Anna Lappo Malosse, di visitare a porte chiuse la Fondazione Hans Hartung e Anna-Eva Bergman creata nel 1994 e riaperta nel 2022 dopo due anni di lavori di ristrutturazione e di vedere alcune fasi di allestimento della prossima mostra».

«Sono onorato di essere stato invitato in Costa azzurra, il posto è magico – dice Piccaia – ed è sicuramente di ispirazione per la mia prossima mostra diffusa che si terrà a Como dal primo febbraio al 31 marzo. Sono grato al sindaco Leonetti, alla signora Torres e ai dipendenti del settore cultura per la calorosa accoglienza: mi stimano e credono nel mio lavoro artistico. Qui sto conoscendo e mi sto confrontando con altri pittori, scultori, incisori, ceramisti, scrittori e musicisti. Io e Melania siamo molto felici e ringraziamo tutti».