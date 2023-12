Ricetta golosa della torta al cioccolato senza burro

Questa deliziosa ricetta di torta al cioccolato senza burro, realizzata con l’aiuto della planetaria, vi consentirà di preparare in modo semplicissimo un dolce che piacerà a tutta la famiglia.

La torta al cioccolato senza burro è una versione light della classica torta al cioccolato. Nella ricetta il latte può essere sostituito con una bevanda vegetale (a base di soia o avena) per rendere la torta adatta anche a chi è allergico alle proteine del latte.

La planetaria non solo semplifica la preparazione, ma rende anche possibile ottenere una consistenza soffice e irresistibile senza l’uso del burro.

La planetaria è un macchinario per la cucina dotato di funzioni avanzate che la rendono ideale per chi ama preparare i dolci. Con il suo potente motore e gli accessori inclusi, mescolare, impastare e montare diventa un gioco da ragazzi. La versatilità della planetaria offre la libertà di sperimentare in cucina senza limiti, con una facilità d’uso che sorprenderà anche i più esperti.

Con la planetaria potrete realizzare questa e molte altre torte. Una volta acquistata, vi accorgerete che è uno strumento indispensabile in cucina, specialmente per chi ama preparare i dolci.

Ora, scopriamo subito la ricetta della torta al cioccolato senza burro, con la planetaria.

Ingredienti:

200g di farina

50g di cacao in polvere

200g di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Una presa di sale

250ml di latte

2 uova

60ml di olio vegetale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

150g di cioccolato fondente, tagliato a pezzi

Ricetta torta al Cioccolato Senza Burro con la Planetaria

Preriscaldate il forno a 180°C e foderate uno stampo da torta con carta da forno. In una ciotola, setacciate la farina, il cacao, il lievito, il bicarbonato e il sale. Mescolate bene. Nella ciotola della vostra planetaria, unite il latte, le uova, l’olio e l’estratto di vaniglia. Mescolate a velocità bassa fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete gradualmente gli ingredienti secchi alla miscela liquida, continuando a mescolare a bassa velocità. Aumentate la velocità della planetaria e continuate a mescolare fino a quando tutti gli ingredienti sono ben combinati. Aggiungete i pezzi di cioccolato fondente e mescolate delicatamente con una spatola. Versate l’impasto nello stampo preparato e cuocete in forno per circa 30-35 minuti o fino a quando uno stuzzicadenti inserito al centro esce pulito. Lasciate raffreddare la torta nello stampo per qualche minuto, quindi trasferitela su una griglia per raffreddare completamente. Una volta fredda, potete decorare la torta con una spolverata di zucchero a velo o con cioccolato fuso.

Buon divertimento in cucina e buonissima degustazione!

Deborah