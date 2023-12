Rinnovato il consiglio di amministrazione della Cooperativa de “La Finestra” di Malnate

Nei primi giorni di novembre è morto Corrado Nardelotto (leggi qui), fondatore e storico presidente della Cooperativa “La Finestra” di Malnate. La realtà malnatese che si occupa di ragazzi con disabilità intellettive e relazionali ha dovuto compiere un passo formale, eleggendo il nuovo consiglio di amministrazione.

Nel ruolo di presidente è stata eletta Mariagrazia Panigada – già presidente dell’Associazione – mentre il suo vice sarà Franco Amati, da anni consulente della realtà malnatese e da 3 anni consigliere.

«L’onere di questo lavoro – il commento di Mariagrazia Panigada – non è indifferente perché portare avanti il lavoro svolto nei tanti anni da Corrado non è cosa da poco. Ci metteremo il massimo impegno per portare avanti nel migliore dei modi quello che Corrado ha fatto dalla fondazione a oggi».