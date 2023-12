Rubano 860 euro di alcolici, denunciate tre persone

Furto di alcolici in un centro commerciale, i militari della Stazione Carabineiri di Cermenate, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per concorso in furto aggravato un 32enne di origini straniere con precedenti di polizia, un 33enne di origini straniere ed una donna 21enne, anch’essa di origini straniere.

I tre si sarebbero resi responsabili di un furto per un valore di 860 euro di alcolici presso un noto centro commerciale della zona.

L’attività investigativa è stata svolta in collaborazine tra i militari cermenatesi e quelli del NOR – Aliquota Operativa, utilizzando anche il Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini.