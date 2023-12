Sabato 16 dicembre festa di inaugurazione per il negozio Svapo&basta Store di Saronno

Dj set, buffet di benvenuto, calici di prosecco e tantissimi hardware, liquidi e aromi per l’inaugurazione del negozio di via Varese 172 a Saronno

Dj set, buffet di benvenuto, calici di prosecco e tantissimi hardware, liquidi e aromi: questo il ricco programma previsto per l’apertura inaugurale del primo negozio di sigarette elettroniche Svapo&basta Store che si terrà sabato 16 dicembre a Saronno in via Varese 172, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Il punto vendita è operativo da lunedì 11 dicembre con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 e rimane chiuso solo la domenica.

Dopo anni di crescita nel settore online, l’e-commerce Svapoebasta.com apre le porte del suo secondo shop di strada, stavolta a Saronno, a meno di due settimane di distanza dall’inaugurazione del primo punto vendita fisico di Busto Arsizio. Il tutto, naturalmente, in tinte gialle e nere come il sito web. Al suo interno saranno presenti liquidi, aromi, sigarette elettroniche, accessori e ricambi dei migliori brand di svapo italiani ed internazionali ed uno staff giovane ed entusiasta pronto ad assistere i clienti per ogni esigenza. Il negozio sarà inoltre un comodo punto di ritiro per chi preferisce ordinare online i propri prodotti ed è dotato di distributore automatico h24 per chi volesse fare acquisti durante le ore di chiusura del punto vendita.

Sabato prossimo, per la festa inaugurale, sarà allestito un triplo stand che ospiterà un ricco buffet di benvenuto accompagnato dalla buona musica del dj set, il tutto annaffiato da bollicine di spumante e vapori profumati.

Sarà anche un’occasione per dare un volto a quelle che finora sono sempre state voci dietro a un telefono o nomi nelle chat per chi ha già avuto occasione di fare shopping sul portale web.

La partecipazione all’evento è gratuita e libera: non è necessaria alcuna iscrizione.