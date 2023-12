Sabato di porte aperte all’Istituto Comprensivo Tommaseo di Busto Arsizio

Per il secondo anno consecutivo le finestre della Scuola Comunale Tommaseo si sono trasformate nel calendario dell’Avvento della Città di Busto Arsizio. Sabato 16 dicembre la comunità scolastica ospita i bambini che il prossimo anno scolastico potranno iscriversi al primo anno della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio.

Domani, eccezionalmente, saranno tutti presenti a svolgere una normale giornata di attività didattica, e i futuri iscritti e i loro genitori vivrà un’immersione negli atelier e focus info tecnologici, linguistici, motori e dell’educazioni con sfondo green entrando nelle storiche Scuole Tommaseo in occasione dell’open day 2023.

Dopo le serate di presentazione del Ptof, l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” si apre alle famiglie dei nuovi iscritti accogliendoli con l’entusiasmo che permea il vissuto quotidiano grazie alla passione e alla professionalità e il senso di responsabilità di tutto il personale della comunità scolastica. Coinvolgente e concreta, grazie all’attuazione quotidiana, sarà la percezione dei bambini delle teorie e metodologie didattiche moderne attuate nel rispetto delle indicazioni del PNSD e sfruttando a pieno le opportunità dei PON e del PNRR, che stanno traghettando l’antica e prestigiosa Istituzione Scolastica bustocca dalla Scuola 3.0 alla Scuola 4.0.

Sabato mattina, con turni prefissati d’ingresso, come da indicazioni disponibili sul portale www.tommaseobusto.edu.it, con un pizzico di emozione e con l’entusiasmo di novelli ciceroni, gruppi di bambini, professionalmente sopraintesi dagli insegnanti, accompagneranno i giovani visitatori e i lori genitori nei tre istituti, coinvolgendoli nei diversi atelier, ovvero i laboratori ad hoc con setting usati nella didattica quotidiana.

La Scuola dell’Infanzia “Luigi e Luigia Bandera” accoglierà i bambini negli atelier della pittura, della manipolazione, della realizzazione di un manufatto natalizio e green. Gli atelier della Scuola Primaria “Nicolò Tommaseo” saranno Stem e Tecnologia, Educazione Motoria, Musica e Inglese. Passando ai più grandi della Scuola Secondaria di primo grado “Fabrizio Prandina” i ragazzi saranno impegnati nei seguenti atelier: laboratorio scientifico, laboratorio robotica-coding, laboratorio artistico, laboratorio hello! bonjour!, laboratorio informatico-musicale, laboratorio giochi con le parole e laboratorio hello! hola!

Il momento per i futuri iscritti sarà sicuramente emozionante, in quanto, durante la visita bambini e genitori potranno assistere alla normale attività didattica nelle classi di ogni ordine e grado, regolarmente impegnati in aula come normale giornata di lezione, dove sarà palese ed evidente l’approccio alla didattica che parte anche dalla game based learning e giunge alla gamification, ovvero dall’insegnamento come momento di gioco alla verifica degli apprendimenti in modo ludico.

I giovani ciceroni, il personale tutto e in particolare quello docente di accoglienza potrà rispondere alle domande dei genitori, così da poter presentare la poliedrica attività e partecipazione con enti esterni di cui gode l’istituto come le collaborazione universitarie (Politecnico di Milano e Università degli Studi dell’Insubria o ancora con l’Università di Milano per i giochi matematici), oppure le certificazioni informatiche (Primaria e Secondaria), le lezioni con madrelingua, le certificazioni e partnership della Scuola come Green School.

Poco noto ma apprezzato sarà apprendere che la Scuola “Tommaseo” è anche CTI del CTS di Varese da qui l’attenzione al progetto di vita e al funzionamento di tutti i bambini e ragazzi; la valorizzazione della duplice accezione dell’Educazione. Ovvero “Éduco”: con il significato di nutrire, allevare, quindi far crescere ed “Edùco” (ex-ducere): con il significato di trarre fuori, far uscire. Ed è questa duplice accezione che caratterizza l’azione dell’educazione, ovvero da un lato quella di accogliere, aver cura, dall’altro quella di incoraggiare.

Forti dell’esperienza del passato recente, e non solo, sarà emozionante per i più piccoli vedere come nelle classi i bambini hanno ambienti con setting per la didattica multimediale e robotica (compreso la stampante 3D), utilizzando gli strumenti in funzione dell’età e della tutela della salute dei bambini, dall’Infanzia alla Secondaria. Non a caso esistono, a disposizione dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Prima Grado, laboratori informatici e la possibilità di trasformare temporaneamente gli altri “ambienti” scuola, dotati di LIM di ultima generazione, in laboratori trasferendo in loco i device necessari come tablet, iPad, pc, Beebot, Lego WeDo, e gli altri strumenti di didattica informatica.

Queste, naturalmente, sono solo alcune delle iniziative che l’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio sta introducendo per la formazione dei cittadini del domani, responsabili e consapevoli, valorizzando i valori dell’impegno ecologico e della sostenibilità ambientale da cui dipende anche il benessere psicofisico e dell’intera società.

La Scuola Tommaseo, dalla dirigenza ai docenti al personale ata, direttamente coinvolto e prezioso supporto in ogni iniziativa, opera secondo la Vision volta alla creazione di un cittadino attivo, responsabile e consapevole che passa anche attraverso queste iniziative della Mission scolastica.

Questo e altro, in occasione dell’Open day del 16 dicembre 2023, potranno vedere i bambini e ragazzi nonché i loro genitori che sono interessati a conoscere la proposta formativa di una delle più antiche e prestigiose scuole di Busto Arsizio che ha già valicato la soglia del centenario da oltre un decennio.

Per altre informazioni sull’iniziativa e sulla scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube (link) della scuola, al giornale on line “BTP” (link) e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto. Per informazioni in presenza l’Istituto Comprensivo «Nicolò Tommaseo» è in Via R. Sanzio 9 a Busto Arsizio, per appuntamenti telefonare 0331 631350 o scrivere a vaic85500d@istruzione.it.