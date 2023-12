Salta la fornitura di gas a Colmegna, tecnici al lavoro anche a Capodanno

Nell’ultimo giorno dell’anno salta la fornitura di gas in via Berra e zone limitrofe a Colmegna, frazione di Luino. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Italgas spa. Non è stata riscontrata alcuna fuga di gas, ma dalle prime verifiche, sembrerebbe che il problema sia stato generato da un allagamento delle tubature causato dai lavori sulla rete fognaria.

I tecnici di Italgas spa con supervisione della Polizia Locale hanno avviato immediatamente le operazioni di emergenza per tentare di ripristinare il servizio. Sul posto, nel pomeriggio, anche il sindaco di Luino Enrico Bianchi. Il disagio ha interessato circa 35 punti gas. Le operazioni si protrarranno anche in serata e, se necessario, i tecnici lavoreranno anche domani fino a che la fornitura di gas della frazione sarà totalmente ripristinata.