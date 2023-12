Sanremo Giovani 2024 stasera in Tv, in gara anche Clara si Travedona

Dopo una lunga rincorsa e una dura selezione il traguardo è adesso in vista: in palio 3 posti tra i Big di Sanremo 2024. Nella sera di martedì 19 dicembre, alle 21.30 in diretta su Rai 1, Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani.

I finalisti che sognano il palco dell’Ariston sono: Bnkr44, Clara (originaria di Travedona), Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP.

Accompagnati da una band di otto elementi, tutti gli artisti in gara si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo e saranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani.

I primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival. I tre artisti, inoltre, dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello della finalissima di Sanremo Giovani 2023.

Durante la serata Amadeus presenterà i 27 Big che sveleranno in diretta il titolo della loro canzone ripercorrendo alcuni importanti momenti della loro carriera. Oltre a tutti i Big del prossimo Festival saranno ospiti della serata le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara insieme ai loro ‘inviati speciali’, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

In anteprima esclusiva, a Sanremo Giovani 2023, Paola & Chiara si esibiranno in una speciale perfomance per presentare il nuovo singolo “Solo mai”.

L’appuntamento, dunque, è per il 19 dicembre, alle 21.30, su Rai1, Rai Radio2 e Raiplay. La scenografia è di Alessandra D’Ettore. La regia è affidata a Stefano Mignucci.

Per Rai Radio2, il commento radiofonico della serata, dalla sala D di via Asiago, sarà a cura di La Mario e Giorgiana Cristalli. La regia audio di Alessandro Provenzano.

Lo speciale, in diretta dalle 21.00 alle 0.55, sarà in diretta su Rai Radio2, ed in simulcast e streaming sul RaiPlay Radio2 e sul canale 202 del DDT.