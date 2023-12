Scambio di doni tra i bambini della primaria e nonni della Rsa a Morosolo

Il giorno tanto atteso alla fine è arrivato: nella mattinata di giovedì 21 dicembre i bambini della primaria Manzoni di Morosolo, come tanti piccoli elfi, hanno fatto visita ai nonni della Casa di riposo Cardinal Colombo – che ha sede nella stessa frazione di Casciago – per portare loro doni e canti di Natale.

Nelle scorse settimane ogni alunno si è trasformato in un piccolo Aiutante di Babbo Natale: ciascuno ha realizzato un lavoretto creativo per un nonno cui ha scelto di regalare un dono e, soprattutto, attenzione.

Si tratta di un progetto di vicinanza affettiva che si rinnova, anche quest’anno, tra scuola ed Rsa di Morosolo. L’iniziativa trae spunto dall’evento Nipoti di Babbo Natale promosso in tutta Italia dall’associazione Un sorriso in più di Guenzateda.

Gli alunni della primaria Manzoni di Morosolo (IC Campo dei Fiori) hanno consegnato i loro doni e intonato i loro canti nel cortile della residenza, mentre i nonni li guardavano dalle porte finestre di saloni e balconi. Alla fine anche i piccoli Elfi di Babbo Natale hanno ricevuto un dono da parte degli ospiti della Casa di riposo Cardinal Colombo. In uno scambio di affetto e vicinanza tra generazioni.