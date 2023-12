Scambio di materiale pedopornografico, denunciati cinque adulti e sette minorenni in Svizzera

In una vasta operazione condotta il 21 novembre 2023, la Polizia cantonale ha intensificato la sua lotta contro la pornografia illegale in risposta a segnalazioni provenienti dall’Ufficio federale di Polizia (fedpol).

L’operazione si è svolta simultaneamente in diverse località nel Luganese, Mendrisiotto, Bellinzonese e Locarnese, mirando a contrastare l’ampia diffusione di materiale pornografico che coinvolgeva minorenni.

Dodici persone sono state fermate, interrogate e denunciate nell’ambito di questa operazione. Tra loro, cinque adulti e sette minorenni sono sospettati di aver condiviso materiale pornografico attraverso reti sociali, chat o sistemi di messaggistica istantanea. Il materiale in questione raffigurava atti sessuali con minori.

Le indagini sono state coordinate dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni e dalla Magistratura dei minorenni, che stanno attualmente esaminando dispositivi elettronici, tra cui computer, tablet e smartphone, sequestrati durante le perquisizioni. L’ipotesi di reato principale è quella di pornografia.

L’aumento delle indagini legate alla pornografia negli ultimi anni è un fenomeno preoccupante che le autorità stanno affrontando con maggiore impegno. La facilità con cui gli autori possono accedere a materiale illegale e l’attenzione crescente delle autorità al tema sono considerati fattori chiave di questo incremento. Le autorità stanno implementando un monitoraggio sempre più tecnico degli scambi di file contenenti materiale illegale attraverso internet per contrastare questa minaccia in continua crescita.

Lo scorso anno la Sezione reati contro l’integrità della persona (SRIP) ha aperto 468 inchieste per reati compiuti da persone minorenni e per reati commessi contro le fasce più deboli della popolazione ed effettuato 26 arresti. In particolare, le inchieste per il reato di pornografia hanno subito un forte aumento, una tendenza in linea con quanto rilevato sul piano svizzero.