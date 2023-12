Sciopero degli anestesisti: “Al Circolo sono saltate 12 sale operatorie”

«Non siamo contenti di dover scioperare ma è l’unico modo per far capire che con questa manovra non sono state mantenute le promesse di valorizzare il lavoro dei medici, favorendo la fuga dagli Ospedali verso il privato e da noi verso la Svizzera».

Così Cristina Mascheroni, Presidente lombardo del sindacato AAROI ANAC degli anestesisti, spiega le ragioni della mobilitazione che ha visto raggiungere punte del 100% in alcune realtà sanitarie della Lombardia.

Ricordiamo che l’agitazione, che durerà per tutta la giornata di oggi, non riguarda le attività di emergenza e urgenza e le prestazioni tempo dipendenti o quelle di carattere oncologico.

Cristina Maestroni, dipendente dell’Asst Sette Laghi, è a Roma dove è in corso il presidio davanti al Ministero della Salute.

«Nell’ ASST Sette Laghi sono garantite solo le urgenze – spiega la dottoressa Mascheroni – così come nei Presidi periferici del Verbano, Tradate e Angera. Al Circolo questa mattona sono saltate circa 12 sale operatorie».