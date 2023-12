Sciopero e treni soppressi in fascia di garanzia, la rabbia dei pendolari allo stremo

Basta guardare il tabellone dei treni del mattino a Gallarate per capire quanto è diffuso il problema: venerdì mattina, fascia di garanzia, tre corse su dieci cancellate. Tra cui il suburbano S5 che va a Milano (e prosegue per Treviglio), un treno che nelle stazioni secondarie carica migliaia di persone.

Cavaria, una di quelle stazioni secondarie servite solo da treni S5. Tre corse soppresse, su quattro previste (due per Milano, due per Varese) tra le 7 e le 8.

Fotografie della mattina difficilissima dei pendolari, all’esasperazione dopo che anche nella sera di giovedì sono “saltate” le fasce di garanzia: tanti i treni coinvolti, come segnalano i lettori e anche le pagine dei pendolari (con l’aggiunta di qualche treno soppresso già al mattino).

Confusione anche nelle comunicazioni, una scena riassunta da quella foto del tabellone a Milano Centrale che immortala un Malpensa Express dato con 490 minuti di ritardo.

Perché sono “saltate” le fasce di garanzia? Le cancellazioni sono figlie di assenze arbitrarie dei lavoratori o sono una scelta operativa di Trenord in occasione di un inedito sciopero per due giorni di fila, sul tema della sicurezza?

Risposte – se non nel dettaglio linea per linea, almeno nella dinamica generale – sono dovute ai pendolari che già avevano vissuto condizioni molto difficili nell’ ultima settimana.