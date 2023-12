Sciopero nella sanità: il 18 dicembre astensione di anestesisti, farmacisti, biologi e veterinari

Medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari sono pronti a scioperare il prossimo 18 dicembre. Dopo l’astensione dello scorso 5 dicembre indetta da Anaao Assomed e Cimo Fesmed, questa volta l’astensione è proclamata dalle sigle AAROI-EMAC, FASSID (Federazione AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR), FVM e CISL Medici.

Saranno a rischio prestazioni funzionali sia in ospedale come l’anestesia in sala chirurgica, sia sul territorio come quelle delle farmacie, degli sportelli psicologici o dei controlli alimentari.

Le motivazioni sono le stesse della precedente agitazione che, secondo i dati del governo centrale, ha riguardato il 2,7% dei medici coinvolti mentre per il sindacato l’astensione ha avuto punte di adesione dell’85%. I numeri forniti dal Ministero della Funzione Pubblica sono calcolati sul totale del personale in servizio quel giorno, senza considerare i servizi essenziali e quelli urgenti che sono stati garantiti come previsto dalla normativa.

Nelle due aziende ospedaliere varesine lo sciopero è stato fatto da un’ottantina di sanitari alla Sette Laghi e una cinquantina alla Valle Olona.

Lo sciopero è indetto in difesa della sanità pubblica: « Ci opponiamo a una manovra che va a danno del Servizio Sanitario Pubblico, non risponde alle esigenze del personale sanitario, strizza l’occhio al privato e, cosa più grave di tutte, non riduce le liste d’attesa e non tutela la salute dei cittadini».

Lo sciopero del 18 dicembre sarà di 24 ore.