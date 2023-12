Semaforo verde dal Governo all’Odg che impegna a riqualificare con altre 5 rotatorie la superstrada Vergiatese

Continua la battaglia in Parlamento dell’Onorevole Andrea Pellicini con l’obiettivo di riqualificare la superstrada “Vergiatese”. Ora il Governo, nell’ambito dell’esame della legge di bilancio, ha infatti espresso parere favorevole all’Ordine del Giorno presentato dal Deputato luinese, sottoscritto anche dagli Onorevoli Mascaretti e Candiani, con il quale si chiede che venga completata la riqualificazione della SS 629 del Lago di Monate, la cosiddetta “Vergiatese”, attraverso la progettazione e la realizzazione di rotatorie in sostituzione di tutti i residui incroci semaforici non ancora finanziati da ANAS.

Si ricorda che sono in corso i lavori inerenti la realizzazione di tre rotonde nei comuni di Vergiate, Mercallo dei Sassi e Malgesso, sulla base di un progetto ANAS di 5,5 milioni di euro. Per completare l’opera, vanno realizzate ancora cinque rotatorie al posto di altrettante intersezioni semaforiche.

“Sono fiducioso – ha spiegato Pellicini – anche perché sul tema vi è l’importante sostegno di Provincia di Varese e di Regione Lombardia. Il Presidente Magrini, che a gennaio convocherà una riunione con i sindaci del territorio, ha già annunciato che Villa Recalcati si farà carico direttamente di una parte delle opere. Dobbiamo sostenere in tutti i modi questo e altri progetti per far uscire il nord della provincia dallo storico isolamento in cui si trova”.

Il parere favorevole arrivato all’Ordine del giorno impegna il Governo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, nell’ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle infrastrutture di interesse nazionale quali sono le strade statali, nei limiti delle risorse già a disposizione di ANAS o con successivi finanziamenti, di promuovere la riqualificazione complessiva della SS 629 del Lago di Monate attraverso la progettazione e la realizzazione delle opere indicate in premessa”.