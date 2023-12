Sequestro di persona a Luino per droga: accolto giudizio abbreviato

In caso di condanna verrà sfruttato il beneficio della decurtazione di un terzo della pena, tuttavia la verità processuale in capo ai due trentacinquenni a giudizio per sequestro di persona, estorsione e lesioni in concorso e uno soltanto per il possesso di cocaina si avvicina con l’abbrivio del rito alternativo concesso oggi, martedì 19 dicembre, dal giudice per le indagini preliminari di Varese Alessandro Chionna.

Una brutta storia quella emersa finora dalla schiuma della cronaca che ha riportato dell’arresto dei due con le pesanti accuse derivate prima da un bisticcio cominciato in un bar di Luino, l’11 marzo 2023, poi proseguito nell’appartamento di uno dei due imputati, sempre in città, in centro. Una storia alla Pulp fiction con pistola scarrellata, obbligo di spogliarsi imposto alle vittime, minacciate di cacciar fuori la droga e in alternativa di ricevere una pallottola in testa, per poi lasciare i due malcapitati rinchiusi in una stanza della casa, fino all’arrivo dei carabinieri che ha trovato una delle due vittime in mutande e sotto shock, entrate picchiati con violenza al capo con lesioni dichiarato guaribili in una settimana.

Il processo viene celebrato a Varese in questi frangenti e si va verso il rito abbreviato, cioè con gli elementi in possesso all’accusa, abbreviato però condizionato l’escussione di una testimone oculare chiamata dalla difesa, una donna presente nell’appartamento al momento dei fatti e che potrebbe raccontare particolari importanti sulla vicenda, patrocinata in giudizio dai legali Corrado Viazzo e Paola Bardelli che hanno ottenuto per entrambi i sospettati gli arresti domiciliari.