Sergio, il Babbo Natale che ogni anno porta sorrisi ai bambini di Bosco Valtravaglia

Si chiama Sergio e ormai da anni, per Natale, fa capolino nel piccolo paesino di Bosco Valtravaglia a bordo del suo simpatico cavallo con la sua fedele elfa. La sua missione? Portare un po’ di gioia e qualche regalino ai bimbi dell’asilo locale. Un gesto “semplice”, ma che non passa inosservato, come ci ha segnalato uno dei nostri lettori che ci tiene a ringraziarlo.

«E’ una persona di quelle persone che non ci pensa due volte a regalare un sorriso a tutti i bimbi dell’asilo – racconta il nostro lettore Marco – anche a quelli ammalati, che va a trovare direttamente a casa. Un tipo speciale, insomma».