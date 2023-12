Sfida di Natale: indovina i posti della provincia di Varese

L’idea. GeoGuessr è un gioco che sfida giocatori di tutto il mondo a indovinare la posizione esatta di immagini prese da Google Street View. I partecipanti devono utilizzare indizi come edifici, paesaggi e dettagli unici per determinare dove si trova la foto. Il più vicino alla posizione corretta guadagna più punti. Con una comunità di oltre 60 milioni di iscritti, il gioco ha recentemente tenuto una spettacolare Coppa del Mondo, dimostrando che la sua semplicità e fascino hanno conquistato un vasto pubblico.

Galleria fotografica Indovina i posti della provincia di Varese 4 di 10

La sfida. Ispirati dal divertente mondo di GeoGuessr, vi sfidiamo a indovinare la posizione esatta di una serie di foto scattate da Google Street View nella nostra provincia. Ecco le istruzioni:

Guarda l’immagine selezionata da un luogo nella provincia di Varese pubblicata nella galleria fotografica allegata. Osserva attentamente i dettagli, dagli edifici alle strade, per cercare indizi sulla posizione.

Dopo aver esaminato l’immagine, prova a indovinare in quale parte della provincia di Varese potrebbe trovarsi. Sii il più preciso possibile: comune, via e numero civico o indicazione stradale.

Le risposte esatte si trovano in fondo all’articolo.

Buon divertimento.

————–

LE RISPOSTE

Varese, vista dal Santuario di Santa Maria del Monte

Varese, Belforte Centro Commerciale Iper

Varese, via Crosa 5 . Villa Panza

Varano Borghi, Viale Repubblica lago di Comabbio

Porto Ceresio, SP61 Lungolago

Comerio, SS394 piscina ex-Whirlpool

Luino, viale Dante Alighieri

Carnago, via Milanello 25 – Centro Sportivo Milan

Busto Arsizio, Via Ottorino Maderna PalaYamamay

Lonate Pozzolo, SS336 diga del Panperduto