“Shoah, una storia vera”: per le medie di Laveno Mombello un video che vale il primo posto in Lombardia

Nell’ambito del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, le terze della scuola media “Monteggia” di Laveno Mombello sono prime in tutta la Lombardia.

Passo successivo? Vincere anche la prossima fase ed essere ricevuti a Roma – in occasione del Giorno della Memoria – dal presidente Mattarella, dal Ministro Valditara, e dal Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Il concorso è stato indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

“I giovani ricordano la Shoah” sono parole impegnative anche solo a pronunciarle. Ma i ragazzi di terza media – guidati dai loro professori – si sono buttati a capofitto in quest’avventura, truccandosi, vestendosi alla maniera degli anni quaranta, girando Laveno a piedi in lungo e in largo. Anche a costo di fare un po’ tardi (è successo) per tornare a casa.

Risultati alla mano, ne è valsa la pena. Il video si intitola “Shoah, una storia vera”: cinque intensi minuti che ripercorrono la vicenda di una famiglia ebrea di origine slava rifugiatasi sotto falso nome a Laveno Mombello per sfuggire alla deportazione. Per ricreare l’atmosfera degli anni quaranta, gli studenti hanno indossato abiti d’epoca e ambientato le scene presso le rovine della ceramica Ponte, nel centro storico di Laveno Mombello, davanti alla chiesa dell’Immacolata e nella sala del camino di Villa De Angeli Frua, sede del comune.

Il cortometraggio narra una storia vera, quella della famiglia Engelsrath, composta dal padre Josef, un gioielliere jugoslavo nato a Zagabria l’11 settembre 1902, della moglie Hersch Eda, nata Karlovac il 19 giugno 1911, anche lei jugoslava, insegnante di lettere e della loro figlia Daniela, che a Laveno Mombello hanno trovato un rifugio sicuro fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale

Ora si aspetta il responso da Roma, dove la commissione nazionale sceglierà il vincitore tra i video “promossi” alla fase regionale. Insieme alle terze di Laveno Mombello, qualificato (come secondo) l’Istituto Comprensivo via Novaria di Villanterio (Pavia).