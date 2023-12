Si accende il Natale al Sacro Monte: 14mila lucine incantano il borgo

L’inaugurazione per il 2 dicembre, intorno alle 17.30 ma gli eventi iniziano fin dal mattino

Nel primo fine settimana di dicembre si accende ufficialmente il Natale a Varese e anche il Sacro Monte si illuminerà in occasione delle feste. L’accensione delle lucine di Natale nel borgo è in programma per sabato 2 dicembre, quando all’imbrunire, intorno alle 17.30 verrà acceso l’allestimento luminoso di 14mila lucine.

Gli eventi al Sacro Monte partono sin dal mattino con una visita guidata gratuita alla Chiesa dell’Annunciata, subito dopo la prima Messa del mattino. Il piccolo edificio conserva al suo interno la straordinaria vetrata di Trento Longaretti. Appuntamento alle ore 8.30. Evento a cura di Archeologistics.

Alle 15.00 appuntamento con il Teatrino Kamishibai. Con un piccolo teatrino illustrativo, ispirato alla tradizione giapponese del teatro Kamishibai, Aurora Tomasoni racconta e illustra alcune storie che nel borgo del Sacro Monte si tramandano nella memoria di ormai pochi abitanti. Evento organizzato dall’Associazione Amici del Sacro Monte e dal Gruppo Lucine Sacro Monte Varese, in partenariato con il Comune di Varese, con la collaborazione e il sostegno dell’Emporio del Sacro Monte – Pro Loco Varese. Appuntamento Sede Amici del Sacro Monte, Via del Ceppo.

Alle 17.30 appuntamento con 14mila lucine. Concerto della cantautrice Camilla Gainotti. Nella sona Location Camponovo, Camilla Gainotti, musicista residente a Santa Maria del Monte, canterà per le vie del borgo brani ispirati al tema LUCE, contenuti del suo disco inedito “14”.