Si chiama “WorkAir” l’innovativa protezione per chi lavora in altezza

Secondo i dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, a fine 2022 le imprese attive nelle costruzioni in Lombardia sono circa 131 mila con circa 308 mila addetti di cui circa 20.000 nella provincia di Varese.

A livello nazionale invece, dove il totale addetti è di circa 2 milioni di persone, l’INAIL registra che ogni anno sono quasi 30.000 gli infortuni sul lavoro causati da cadute dall’alto: il 4% rispetto ai 700.000 del 2022. Le lesioni alla colonna vertebrale conseguenti rappresentano la terza causa di fatalità negli incidenti mortali. Secondo ANMIL: “il fenomeno di infortuni e morti sul lavoro vede ogni anno migliaia di famiglie devastate per incidenti evitabili o che devono iniziare una vita diversa a causa dei traumi subiti dai propri cari con le cui conseguenze dovranno convivere per il resto della loro vita”.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia del maggio 2021 ha inoltre calcolato che oltre al costo umano altissimo, gli infortuni sul lavoro arrivano ad assorbire una percentuale dal 3 al 6 percento del PIL.

Un’azienda vicentina, che nasce dall’esperienza di Dainese nel mondo delle moto e dello sport, prova a invertire queste statistiche con gilet intelligenti che utilizzano i sistemi di protezione ad aria (gli stessi usati per moto e sport) per i lavoratori in quota.

WorkAir, che è stato già adottato da aziende come Enel, ICM e TIM, è un airbag in grado di riconoscere la caduta di chi lo indossa e gonfiarsi in soli 40 millisecondi proteggendo schiena e torace. È il primo Dispositivo di Protezione Individuale del suo genere ad aver ottenuto la certificazione come DPI dopo aver superato con successo i 286 singoli test necessari per questo riconoscimento.

La versione “Back”, presentata per la prima volta alla Fiera di Dusseldorf, è dedicata alla protezione della schiena e quindi della colonna vertebrale e, grazie alla particolare costruzione della parte pneumatica, si amplia andando a coprire collo e coccige quando l’airbag si gonfia.

I laboratori della startup vicentina hanno completato gamma e funzionalità di questo dispositivo realizzando un modello contraddistinto da una copertura specifica per la zona della schiena che si estende a collo e coccige e che si aggiunge a una gamma di cui fanno parte la versione “Original” – la prima di questa nuova generazione di DPI – e “Light” che è invece caratterizzata da una struttura più compatta e aperta, indicata per situazioni di lavoro che richiedono imbragatura.

Per la sua conformazione, la nuova nata, “Workair Back” funziona soprattutto nella protezione dei lavoratori che operano ad altezze per le quali non è richiesto l’uso di dispositivi anticaduta e in tutti quei casi in cui la dinamica di caduta è soprattutto all’indietro. Secondo l’azienda vicentina particolarmente utilizzato da chi esegue lavori sotto i 2 metri come elettricisti, pittori, operai edili, tappezzieri e antennisti.

Lo scorso anno WorkAir ha vinto il premio per l’innovazione ADI Design Index 2022 entrando in lizza per il prossimo Compasso d’Oro che si celebrerà nel 2024.