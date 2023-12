Si chiude Musicuvia 2023 con il grande concerto di Natale a Cuveglio

Nel vero spirito di MusiCuvia, la rassegna che unisce la Valcuvia con musica per tutti i gusti, la stagione 2023 si conclude all’inizio della stagione della buona volontà. E, naturalmente, con un programma musicale che si addice. Domenica 17, la storica Collegiata di San Lorenzo a Canonica di Cuveglio accoglie il gruppo Corale Amadeus con una selezione gioiosamente eclettica di brani scelti per l’occasione, tutti con il messaggio di Natale da tutto il mondo.

Si passa dai grandi classici tradizionali alle note melodie popolari, senza dimenticare Mozart e Fauré, l’inglese John Rutter e Bruno Bettinelli. Il concerto si conclude con il famoso “Hallelujah” di Haendel, una scelta per riscaldare i cuori e le anime nel freddo di dicembre. La Corale Amadeus si è costituita nel 1989 dall’unione dei cori parrocchiali di Rancio Valcuvia e Cuveglio. Dal settembre del 1993 sotto la direzione del M° Loris Capister, il coro ha iniziato la preparazione di brani più impegnativi, dopo aver seguito un corso sulla tecnica vocale di base con il tenore Diego D’Auria, e ha iniziato ad esibirsi in vari concerti. Ha collaborato con alcune orchestre tra cui l’Orchestra “Il setticlavio” di Nerviano, l’Orchestra dei due laghi e dal 2002 al 2004 con il coro del Politecnico di Milano.

Come tutti gli eventi di MusiCuvia, l’ingresso è gratuito grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria di Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, dei Comuni della Valcuvia nonché di numerose aziende e sponsor privati. Con la sua selezione di brani per tutti i gusti, questo concerto è un’occasione per riunirci tutti per la stagione della reciproca benevolenza, anche per ringraziare tutte le persone coinvolte nella rassegna, dai Comuni ai donatori al pubblico, per creare una stagione memorabile. Gli organizzatori augurano a tutti delle buonissime feste di fine d’anno e non vedono l’ora di accogliere tutta la valle, con le sue famiglie, gli amici e gli innamorati, per la rassegna 2024. In Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti (immagine di repertorio).

Concerto di Natale, Domenica 17 dicembre alle ore 21.00 Chiesa di San Lorenzo, Cuveglio