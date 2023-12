Si è dimesso il comandante della Polizia Locale di Ferno e “di Malpensa”

Lascia l’incarico il comandante della Polizia Locale di Ferno: a poco più di un anno dall’assegnazione del comando, Nicolò Rachele lascia il servizio. (nella foto: il giorno della presentazione a Ferno, novembre 2022)

La conferma arriva con una nota della sindaca Sarah Foti: «Ha comunicato di non essere nelle possibilità di proseguire il servizio ed è stato temporaneamente sostituito».

Alla guida del comando di Ferno (che ha competenza anche sulla viabilità di accesso al Terminal 1 di Malpensa) in questo periodo c’è oggi l’agente Francesco Grigolin, indicato comevresponsabile di servizio è l’ agente Francesco Grigolon.

Il comando di Ferno è stato ricostituito lo scorso anno dopo la chiusura dell’Unione di Comuni Ferno-Lonate Pozzolo, che aveva in carico anche la funzione Polizia Locale dai tempi dell’apertura di “Malpensa 2000”.

Pur in un paese di 7mila abitanti, il comando infatti ha una particolare rilevanza per la presenza dell’aeroporto di Malpensa: Ferno è capofila della collaborazione con altre Polizie Locali della zona per il servizio presso lo scalo e in passato gli agenti (anche con il comandante Rachele) hanno svolto anche attività di prevenzione del disagio sociale, così come già durante il periodo Covid.