Si è spento l’avvocato Mario Brusa. Era stato l’avvocato di Roberto Formigoni

È morto a Milano, all’età di 62 anni, l’avvocato penalista Mario Brusa, legale varesino noto per aver difeso l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, ma anche per essere stato uno degli amici di Lidia Macchi che si è prodigato fin dall’inizio per le ricerche della ragazza, sparita nei boschi di Cittiglio nel gennaio del 1987.

Mario Brusa aveva fondato a Milano 35 anni fa lo studio assieme al collega Paolo Tosoni, anche’esso avvocato varesino.

La morte è avvenuta improvvisamente nella notte fra lunedì e martedì.

