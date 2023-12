Si rompe la tubatura, al freddo i pazienti della psichiatria all’ospedale di Cittiglio

Sono al freddo da una settimana e dovranno ancora pazientare. Sono i ricoverati del reparto di psichiatria dell’ospedale di Cittiglio dove si sono rotte alcune tubature del sistema di riscaldamento.

I tecnici dell’Asst Sette Laghi sono al lavoro ma il problema è complesso e ci vorranno ancora due o tre giorni per sistemare il danno.

Per limitare i disagi, l’ospedale ha dimesso chi era nelle condizioni di poter rientrare a domicilio ma in reparto ci sono ancora sei pazienti. I termosifoni sono freddi, soprattutto nelle camere, mentre nell’area comune funzionano. Anche l’acqua calda per potersi lavare è assicurata.

Il personale del reparto sta gestendo al meglio la situazione: le docce si fanno dopo aver riscaldato il bagno con le stufette mentre di notte tutti i letti vengono radunati nella zona centrale.

Data la tipologia di ricovero, non ci sono altre possibili soluzioni anche se, stando a quanto lamentano i ricoverati, il freddo li sta facendo ammalare.

L’Asst sette Laghi assicura che si sta facendo il massimo per risolvere un problema importante.

Ricordiamo che l’ospedale di Cittiglio ha ottenuto di un cospicuo finanziamento, 3,5 milioni di euro, per la ristrutturazione del Padiglione Nucleo Antico dell’ospedale dove attualmente ha sede la fisioterapia e che, una volta completati i lavori, ospiterà anche l’endoscopia e il nuovo servizio di Cal Dialisi.