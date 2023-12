Siamo stati al cinema (ma anche davanti alla Tv): i film e le serie del 2023

Siamo stati al cinema, ma anche davanti alla Tv. La maggior parte di noi ama vedere in film in sala, sul grande schermo, ma non sempre è possibile e così abbiamo raccolto film e serie da guardare e riguardare in questo 2023. Ecco i suggerimenti della redazione di VareseNews. Buona visione.

I FILM DEL 2023 SECONDO LA REDAZIONE DI VARESENEWS

Adelia Brigo consiglia

“Palazzina Laf” di Michele Riondino. Al suo esordio come regista, Riondino racconta una storia che pochi conoscono. O almeno, una storia di cui io non avevo mai sentito parlare. Taranto, Ilva, Palazzina Laf e la prima storia di mobbing in Italia. La racconta tramite straordinari personaggi, un affresco degno di nota, sempre in bilico tra dramma e grottesco.

Roberto Morandi consiglia

Animali selvatici (R.M.N.) è un film rumeno ambientato in un piccolo paese della Romania. L’arrivo di un piccolo gruppo di lavoratori asiatici riporta a galla tensioni irrisolte, nella periferia boscosa dell’Unione Europea, dove Bruxelles sembra lontanissima.

Stefania Radman consiglia

“Everything Everywhere All at Once”, film USA del 2022 che ha vinto l’Oscar, che si è rivelato molto coinvolgente e poco “statunitense”

Marco Tresca consiglia

Oppenheimer: Svincolatosi da Warner, Christopher Nolan riesce a mettere a segno la pellicola più ambiziosa della sua ricca filmografia. E lo fa con quella maestria tecnica che lo aveva contraddistinto dietro la macchina da presa, facendo vestire al “suo” Cillian Murphy, in stato di grazia, i panni del Moderno Prometeo. Tra mondi a colore e altri in bianco e nero, tra fusione e fissione, tra sordi frastuoni e silenzi assordanti il regists traccia una nuova linea e varca definitivamente il Rubicone di Hollywood con un film letteralmente mastodontico.

Manuela De Gregori consiglia

“E noi come degli stronzi restammo a guardare” di Pif. Credo sia del 2021 ma l’ho visto solo ne 2023. Fa riflettere e parecchio. L’ultima frase poi me la sono salvata. Ma non faccio spoiler.

Santina Buscemi consiglia

Le Otto Montagne

Perché é uno dei pochi pochissimi film che sa transporre un libro senza rovinarlo e perché i due attori quando si guardavano sapevano raccontare del legame fra loro e con le montagne senza bisogno di parole.

Maria Carla Cebrelli consiglia

“Don’t look up”. Uno di quei film che ci ricordano quanto siamo precari, non tanto per i meteoriti, ma quanto per la montagna di rumore che nasconde ciò che è davvero importante.

Roberta Bertolini consiglia

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Un film che dedico alla mia giovane donna, Bianca, e alla me di oggi.

Orlando Mastrillo consiglia

Il mondo dietro di te (Netflix) di Sam Esmail. A parte il grande ritorno di Julia Roberts il film ci pone davanti ad una grande domanda. Se tutta la tecnologia a cui abbiamo affidato le nostre vite venisse spenta da qualcuno cosa rimarrebbe della nostra umanità?

Francesco Mazzoleni consiglia

La meravigliosa storia di Henry Sugar. Un’amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l’arte per imbrogliare nel gioco d’azzardo.

LE SERIE TV SECONDO LA REDAZIONE DI VARESENEWS

Stefania Radman consiglia

Ted Lasso, su APPLE TV +. Imperdibile per divertimento e profondità. Merita da sola l’acquisto di un mese della piattaforma, che normalmente è lasciata da parte a favore di Netflix, Prime e Disney plus.

Roberto Morandi consiglia

The last of us (su Sky e Now): per quanto il termine distopico sia odioso, questa serie sugli ultimi sopravvissuti in un mondo sconvolto dall’attacco di una muffa assassina offre molti spunti interessanti e tiene lo spettatore incollato alla tv o allo schermo del computer. Questo mondo non mi renderà cattivo (Netflix): la seconda serie animata di Zerocalcare spinge sull’acceleratore della riflessione politica, senza mettere da parte i temi personali, i tic e i dubbi dell’autore.

Tommaso Guidotti consiglia

Sto riguardando Fargo, autentico capolavoro (Sky). Su Netflix Shameless è dura e cruda, ma piace sempre, mentre Fauda può collegarsi all’attualità come poche altre serie. Coi ragazzi invece sto riguardando Big Bang Teory e La vita secondo Jim, per ridere in leggerezza.

Valentina Rizzo consiglia

The Chosen. Un’esplorazione della vita di Gesù, raccontata attraverso gli occhi e la prospettiva privilegiata di coloro che hanno avuto la possibilità di incontrarlo e di interagire con lui.

Damiano Franzetti consiglia

Winning Time – Per chi ama il basket e i Los Angeles Lakers dello Showtime. Altro che “Last Dance”, Bulls e Jordanate varie.

Manuela De Gregori consiglia

Manuela consiglia “Painkiller” una serie che mi ha tenuta incollata allo schermo. Rappresenta anche con grande realismo il potere che hanno alcune lobby. Da guardare.

Maria Carla Cebrelli consiglia



“Only Murders in the Building”. Un super cast per un crime che è anche commedia e molto altro. Mistero, una storia piacevolissima, risate e anche qualche lacrima.

Roberta Bertolini consiglia

Ho visto volentieri The Crown ma non credo sia la serie televisiva dell’anno. Serviva per staccare, un po’ come sfogliare la rivista gossip dal parrucchiere. Ben fatta ma c’è senz’altro di meglio.

Orlando Mastrillo consiglia

Fauda (Netflix) – torna di attualità con il conflitto Israele-Hamas.

Andrea Camurani consiglia

Black Summer, Netflix. È una serie televisiva post-apocalittica horror statunitense creata da Karl Schaefer e John Hyams che parte dalla separazione di una madre dalla figlia nel mezzo di una delle più classiche tragedie distopiche. Episodi di 45 minuti, due stagioni.