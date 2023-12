Silva trascina l’Handicap Sport: i biancorossi vincono a Torino

Comincia con il piede giusto il campionato di Serie B per l’Amca Elevatori Varese di basket in carrozzina. Nel primo turno stagionale che ha il sapore del prologo (ora c’è subito la pausa natalizia) i biancorossi vincono nettamente, 54-80, sul campo dell’Uicep Torino.

A trascinare l’Handicap Sport è un inarrestabile Gabriele Silva (foto in alto): il veterano biancorosso è una macchina da canestri e chiude il match a quota 31 punti sugli 80 totali. Buono anche l’apporto di Samadi e Iragorri: 14 punti a testa per i nuovi stranieri di Varese mentre Roncari ha chiuso con 12.

Il match è iniziato con un certo equilibrio (12-17 alla prima pausa) ma quando l’Amca Elevatori ha scaldato i motori per i volenterosi piemontesi (Piscitello 15, Balsamo 14) il divario si è fatto troppo ampio. Il parziale del 30′, 37-60, è bastato per chiudere il discorso.

Varese va quindi alla pausa invernale con i primi due punti in tasca al pari di Brescia, mentre non si è disputato l’incontro tra Bologna e Seregno. Proprio I Bradipi emiliani saranno la prima avversaria nel 2024 dell’Amca: sabato 13 gennaio il match sul campo del PalaCusInsubria.

Uicep Torino – Amca Elevatori H.S. Varese 54-80

(12-17, 28-42, 37-60)



Torino: Cannella 4, Attilio, Balsamo 14, Sansò, Piscitello 15, Cianci 2, Dah Gilot 2, Longo 13, Sinicco, Sossella. All. Rocca.

Varese: Marinello R. 2, Samadi 14, Sala, Iragorri 14, Paonessa 2, Fiorentini, Roncari 12, Silva 31, Nava, Pedron 5. All. Marinello C. e Pedron.