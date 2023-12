“Situazione disastrosa al Pronto soccorso di Varese. Dopo un anno di annunci nessun risultato concreto”

(immagine di repertorio)

«La nostra sanità territoriale è in panne e la situazione disastrosa del nostro pronto soccorso lo sta dimostrando. Cittadini e operatori sanitari non ne possono più e, se Regione Lombardia continuerà a ignorare i troppi problemi che ancora ci affliggono, diventerà sempre più difficile fermare l’emorragia dei professionisti che fuggono a lavorare altrove» così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dopo le numerose segnalazioni pervenute in questi giorni in merito alle criticità del pronto soccorso dell’ospedale di Varese. Il PS cittadino, così come quello di Tradate e in modo minore quelli periferici, nel mese di dicembre ha gestito livelli di sovraffollamento molto elevati, arrivando a toccare quasi il 100% di giorni da “molto critici a disastrosi”.

Nei 4 giorni del periodo natalizio, la pressione si è mantenuta elevata: «Una situazione che non è più tollerabile – fa sapere Astuti – ci sono pazienti che, quando non vengono rimandati a casa, attendono giorni e giorni per un posto letto, come un signore arrivato il 24 e ricoverato questa mattina! Oppure ci sono ambulanze parcheggiate per nottate intere, in attesa di rilasciare i pazienti. Anche i volontari sono ormai esasperati e sempre più demotivati».

«Sui servizi territoriali siamo ancora troppo indietro e, dopo un anno tanto ricco di annunci, non vediamo purtroppo ancora alcun risultato concreto» conclude il consigliere dem.