Solbiate Olona aspetta il Natale: fiocchi rossi, mercatino e canti

Solbiate Olona si prepara ad una giornata tutta dedicata al Natale. Domenica 17 dicembre è in programma il tradizionale mercatino, arrivato alla sua nona edizione: tante idee regalo con le bancarelle degli hobbisti e d’artigianato, alimentari e molto altro.

La manifestazione si apre alle 10.30 e vede un ricco programma fino al tardo pomeriggio. Ci sarà, tra le altre cose, il concerto degli zampognali, l’intrattenimento del coro gospel Angel’s Gospel Choir. Attivo lo stand gastronomico per un ristoro caldo e gustoso.

Inoltre, per i più piccoli è aperto il super villaggio di Babbo Natale con gonfiabili, casa di Babbo Natale, pista di macchinine radiocomandate, sculture di palloncini, zucchero filato e popcorn. In attesa della giornata di eventi e in vista del Natale, la Pro Loco invita tutti i cittadini ad addobbare la porta di casa con un fiocco rosso, così da creare un’atmosfera unica per tutto il paese.