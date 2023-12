Sollievo in rete: il dolore cronico raccontato online grazie alla Medicina Narrativa

Tra luglio e ottobre 2023 il centro studi Istud ha svolto un’indagine sulle esperienze di dolore cronico, analizzando 9.792 commenti raccolti da 5.733 utenti sulla pagina Facebook Dimensione Sollievo: la Community sul Dolore Cronico con oltre 19.300 followers.

Istud Sanità e Salute – con il sostegno di Grünenthal – presenta l’esito dell’indagine sul dolore cronico applicando lo sguardo della medicina narrativa alle moltissime storie emerse dall’iniziativa digitale.

Il 90% dei narratori ha fornito da uno a tre commenti-racconti in risposta ai post della Pagina. Chi si racconta è tipicamente una persona spossata dal dolore, e scettica, in continua ricerca di ascolto, certezze e informazioni. Per offrire risposte, anche nel web, emerge l’importanza di evitare algoritmi o linguaggi standardizzati, favorendo invece l’incontro con esperienze di dolore “in evoluzione”, e offrendo stimoli in grado quanto di accompagnare a forme di coping, quanto di riconoscere e rispettare la sofferenza.

Inoltre, si tratta di un bacino composto prevalentemente da donne (oltre l’85%), over 60, con esperienze di dolore cronico anche oltre i 10 anni.

Emerge, quindi, anche una “questione di genere” legata al dolore e al modo in cui si relaziona con altre forme di disparità, ad esempio, nell’ambito della conciliazione tra tempi di lavoro, di cura e di relazione.

L’analisi del materiale, pubblicato tra il mese di ottobre 2020 e il mese di giugno 2023, ha seguito l’approccio scientifico della Medicina Narrativa, focalizzandosi sui pazienti quali portatori di esperienze rilevanti legate al dolore, alla relazione quotidiana con esso e con le persone significative nella propria vita. Si tratta, cioè, di storie in grado di approfondire problematiche di rilevanza sociale. Scopo dello studio è quello di promuovere lo strumento della community digitale, ma anche e soprattutto interrogare la comunità, scientifica e non, sulla rilevanza di approcci narrativi alla comprensione dell’impatto gravoso del dolore cronico e sulle difficoltà di cura e gestione.

L’iniziativa digitale “Dimensione Sollievo – al centro del Dolore Cronico”, promossa da Grünenthal Italia dal 2020, risponde al bisogno di pazienti e caregivers di accedere a informazioni affidabili e di qualità. La piattaforma rappresenta la community digitale dedicata al dolore in Italia, e si sviluppa su un sito dedicato, una pagina Facebook e Spotify, offrendo un cruciale spazio di accoglienza, informazione, e condivisione.

«Come azienda leader, punto di riferimento nell’area del dolore in Italia, – commenta Laura Premoli, General Manager Grünenthal Italia – siamo orgogliosi di rendere disponibili, oltre al nostro portfolio e alle attività formative, anche iniziative di sensibilizzazione sul dolore e sulla sua appropriata gestione: considerato l’elevato impatto del dolore, i pazienti che ne soffrono non possono restare inascoltati, non supportati o non riconosciuti dall’intero Sistema Salute. Dimensione Sollievo si inserisce in questo approccio; è la prima community sul dolore in Italia e rappresenta un’iniziativa accessibile e riconosciuta, che continua ad evolversi e si orienta ora a diventare una piattaforma di reale sollievo tramite le parole e la condivisione, come evidenziato dalla recente analisi ISTUD».