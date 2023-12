“Sono al tuo fianco ma tu non mi vedi”: il 22 dicembre si celebra la giornata del tecnico di laboratorio biomedico

II 22 dicembre ricorre la Giornata Nazionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

In una nota, l’Ordine professionale delle diverse professioni sanitarie TSRM-PSTRP di Varese racconta l’impegno quotidiano di questa figura:

La mia professione nasce da un’esigenza della comunità: la necessità di dare una risposta ad un quesito diagnostico in maniera precisa, affidabile e rapida.

Sono al tuo fianco quando una provetta di sangue arriva in laboratorio per controllare la tua glicemia, sono al tuo fianco quando quel piccolo nodulo che ti hanno tolto speri non sia tumore, sono al tuo fianco quando hai bisogno di una trasfusione di sangue e la sacca che ti invio deve essere sicura e compatibile con il tuo gruppo sanguigno, sono al tuo fianco quando quel tampone deve dirti che infezione hai e che terapia la può sconfiggere, sono al tuo fianco quando serve un’analisi del DNA per conoscere lo stato di salute del tuo bambino.

Sono al tuo fianco ma tu non mi vedi.

Sono un Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ho una laurea triennale della classe delle lauree della scuola di medicina, ho superato un esame di abilitazione e lavoro tutti i giorni negli ospedali, sul territorio e nei centri privati e convenzionati.

Il percorso di diagnosi, assistenza e cura dei pazienti si basa sulla affidabilità dei dati ricavati dal mio impeccabile lavoro che necessita di competenze specifiche e in continua formazione.

È importante farmi riconoscere e farti comprendere che il mio lavoro non è un processo a bassa discrezionalità o altamente standardizzato ma che risente della mia professionalità che, in virtù della mia formazione specialistica, permette di erogare prestazioni avanzate a beneficio dei pazienti e di tutta la comunità.

Sono un Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Tu non mi vedi ma io ci sono per te!”