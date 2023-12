Sostituzione canali di gronda a Mornago: disagi alla circolazione nel weekend

Da sabato 9 a lunedì 11 dicembre a Montonate, frazione di Mornago, verranno effettuati lavori di sostituzione dei canali di gronda mediante piattaforma aerea. Ci sarà una temporanea variazione della circolazione stradale dove si svolgeranno i lavori.

Il Comune infatti ha emesso un’ordinanza dove specifica orari e giorni in cui la strada sarà chiusa.

Dalle 08:30 alle 19:00 dal 9 all’11 dicembre è prevista la chiusura al transito veicolare in Via Don Nicola Ferrario, all’intersezione di Via Cavour.