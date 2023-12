Sotto le feste la questura di Varese aumenta gli slot per le prenotazioni urgenti del passaporto

Per fronteggiare le numerose richieste per il rilascio dei titoli di viaggio presso l’Ufficio Passaporti, anche in previsione delle prossime festività natalizie, la questura di Varese comunica che saranno aumentati i posti a disposizione, settimanalmente, affinché possano essere maggiormente soddisfatte le richieste dell’utenza che avrà necessità di anticipare la prenotazione per particolari urgenze.

La questura ricorda la necessità di prenotazione online secondo le modalità indicate nel sito web della Questura nella voce “orari e uffici”, e si raccomanda l’utenza di prenderne visione giornalmente al fine di verificare le nuove disponibilità.