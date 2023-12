“Spaccata” a Inbiciveritas, i ladri rubano bici e vino

Ancora un furto con “spaccata” contro un negozio di biciclette: questa volta i ladri hanno colpito Inbiciveritas, il negozio sul Sempione a Castelletto Ticino, poco distante dal ponte sul fiume che segna il confine tra Piemonte e Lombardia.

«È la seconda volta, erano già entrati un mese fa, l’8 novembre» dicono dal negozio, nuovo marchio commerciale dello storico Cicli Varsalona, punto di riferimento per gli appassionati della zona del Basso Verbano.

I ladri – una banda di quattro persone – hanno usato come ariete un Iveco Daily con cassone scoperto, poi usato per caricare il “bottino”: trenta biciclette e anche alcune bottiglie di valore (l’esercizio ospita anche una enoteca).

«Siamo senza parole» hanno scritto gli esercenti. Due colpi in un mese sono una botta dura, basta vedere anche i danni causati alla struttura, che comunque non hanno impedito di aprire le serrande, come spesso fanno i ciclisti, guidati dalla passione per quello che fanno e dal servizio da dare ai clienti.

Gli assalti ai negozi di biciclette

I furti con “spaccata” ai danni dei negozi di biciclette sono particolarmente frequenti in questo periodo, anche se alcuni elementi fanno pensare che siano riconducibili ad almeno due gruppi diversi.

Il più clamoroso è stato il furto ad All4Cycling, in cui i ladri hanno tranciato anche la rete dell’autostrada A8. Altri colpi in zona Gallarate invece sono falliti per l’intervento dei proprietari o della vigilanza.