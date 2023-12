Spaccio di coca in monopatino, la polizia di Busto Arsizio denuncia 45enne

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha denunciato un uomo di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Alle ore 11.30 del 20 dicembre difatti un equipaggio della Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Busto Arsizio, mentre transitava in corso Europa ha incrociato un uomo che in monopattino procedeva nella direzione opposta.

Il soggetto è stato subito riconosciuto come un cittadino marocchino di 45 anni che il 14 giugno del 2022 era stato arrestato con altri 11 suoi connazionali al termine di un’indagine antidroga condotta dal Commissariato con la Procura della Repubblica. Notato il suo palese nervosismo alla vista della pattuglia, gli agenti hanno deciso di invertire la marcia e fermarlo. Nel vano in cui è alloggiata la batteria del monopattino, infatti, l’uomo aveva nascosto 16 singole dosi di cocaina, chiaramente destinate allo spaccio. A quel punto i poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione di Olgiate Olona dove, nascoste in una scarpa, hanno trovato altre 9 dosi di cocaina. Lo straniero, sentito il PM di turno, è stato denunciato per la detenzione ai fini dello spaccio della cocaina.