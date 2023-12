Spostamento della rete a Luvinate, sospesa l’erogazione di acqua

Nell’ambito delle attività in corso sullo spostamento della rete sull’attraversamento del ponte “Tinella” presso il comune di Luvinate, si è resa necessaria la sospensione dell’erogazione idrica non programmata della fornitura idrica sulla tubazione al servizio delle utenze delle vie: via San Vito, piazza Cacciatori delle Alpi, via Mazzorin, via Cavour, via Panera, via Marisa Rossi, via Bianchi, via Bertini, via Scirello, via Manzoni.

Il ripristino della fornitura avverrà entro il pomeriggio odierno.

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.