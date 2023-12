Squadra che vince non si cambia: Andrea Crugnola resta in Citroen

Era la soluzione più lineare ed è stata quella, che alla fine, ha preso corpo. Andrea Crugnola difenderà la sua corona di campione d’Italia assoluto di rally con la stessa “formazione” con cui ha trionfato sia quest’anno, sia nei due precedenti “scudetti”.

A pochi giorni dalla nascita del primogenito Riccardo, il pilota di Calcinate del Pesce ha annunciato che anche nel 2024 sarà al via del CIAR Sparco al volante della Citroen C3 di classe R5, gommata Pirelli e allestita dal team F.P.F. Sport. Ovvero la struttura considerata più vicina alla Casa madre francese.

Anche a bordo non ci saranno novità: le note di Crugnola saranno lette da Pietro Elia Ometto, il 31enne navigatore che ha affiancato il campione varesino nei tre campionati italiani vinti (2020, 2022, 2023), che gareggia con lui dal 2019 e che lo seguì anche nella meno fortunata esperienza in Hyundai. (foto in alto: Ometto e Crugnola | Acisport)

Il comunicato emesso da Citroen Racing e da F.P.F. Sport ha fugato ogni dubbio: nelle scorse settimane il nome di Crugnola era stato accostato a Toyota, visto che la filiale italiana della casa giapponese intende esordire nel CIAR con un programma importante con la sua Yaris Rally2. Ma che a questo punto non potrà contare sul campione varesino che a 34 anni intende giocare a poker sul tavolo tricolore. Certo, spiace che a un pilota del suo talento e della sua classe non vengano aperte porte a livello internazionale, ma Andrea, più che dominare in casa, non può fare. E i dati che seguono sono significativi.