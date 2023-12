Stefano Nazzi al TAM Teatro Arcimboldi Milano con il suo “Indagini Live”

C’è una voce che negli ultimi anni si è imposta all’attenzione di tutti gli appassionati dei podcast crime (e non solo) conquistando giorno per giorno sempre più ascoltatori, fan appassionati che aspettano il primo di ogni mese solo per ascoltare il suo podcast Indagini, è la voce di Stefano Nazzi.

Il grande successo ottenuto dal podcast ha spinto il giornalista e scrittore STEFANO NAZZI, ad uscire dallo studio per portare dal vivo “INDAGINI” e lo fa partendo dalla sua città, Milano, e da un teatro di grande prestigio, il TAM Teatro Arcimboldi (Viale dell’Innovazione 20, Milano).

L’appuntamento con “INDAGINI LIVE” è per il 10 aprile 2024 e i biglietti saranno in vendita ufficialmente dalle ore 14:00 di lunedì 11 dicembre su https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=3723 e nelle prevendite abituali.

Inizio spettacolo ore 21:00. Per informazioni https://www.teatroarcimboldi.it

Abbonate e abbonati del giornale online Il Post – che produce il podcast Indagini – avranno la possibilità di accedere ad una presale a loro dedicata per l’acquisto dei biglietti.

Stefano Nazzi è un giornalista e ha lavorato per alcune importanti testate nazionali.

Si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e autore de Il volto del male (Mondadori, 2023), un libro che racconta la storia di persone che hanno ucciso altre persone ma non solo, racconta chi erano prima, come sono arrivate a uccidere, e che cosa è successo dopo.