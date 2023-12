Storia ed emozioni a Varese con le regine del ciclismo femminile

Una vera e propria sfilata di regine in una sala Napoleonica piena di persone e di passione. Il gala del ciclismo femminile voluto dalla Cycling Sport Promotion a Villa Recalcati ha celebrato nel modo più consono i cinquant’anni di corse in bicicletta con protagoniste le donne a Cittiglio.

Un’epopea nata nel 1974 – per molto tempo si è corso nel giorno di Pasquetta – e che prosegue ancora oggi: sono cambiati i materiali, la preparazione, lo “status” delle atlete ma le strade della Valcuvia e il grande impegno degli organizzatori sono rimasti gli stessi. E, anzi, Cittiglio è ormai una capitale nazionale del pedale rosa con il suo “Trofeo Binda” che è ben saldo all’interno del Women World Tour, unica prova in linea insieme alla Strade Bianche che però è più giovane e soprattutto è a traino della gara maschile.

A guardare scorrere le immagini d’epoca proiettate a Villa Recalcati sono arrivate davvero tante protagoniste. Dalle stelle del ciclismo di oggi come le azzurre Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini, a quelle di ieri e dell’altroieri: andando a ritroso si sono viste Nicole Cooke, Noemi Cantele, Regina Schleicker, Diana Ziliute, Svetlana Bubnenkova, Nicole Brandli. E poi Roberta Ferrero, Elisabetta Fanton, Rossella Galbiati, Francesca Galli, Anna Morlacchi, Cristina Menuzzo, Nicoletta Castelli e Morena Tartagni.

Con una sorpresa speciale, il collegamento dal suo ritiro di Tenerife con Marianne Vos, la campionessa olandese che forse più di tutte ha onorato la corsa di Cittiglio nella sua versione attuale, con le sue quattro vittorie. Un palmares che ha nobilitato tutta l’organizzazione messa in piedi dal patron Mario Minervino, in tradizionale cravatta arancione come i suoi collaboratori della CSP. «Punto a vincere anche nel 2024» ha detto la straordinaria atleta orange, oggi alla Jumbo-Visma: Balsamo e Longo Borghini sono avvisate e non staranno con le mani in mano.

Tante anche le autorità presenti a partire dall’ex presidente federale Renato Di Rocco. Con lui il c.t. Paolo Sangalli, il sindaco di Cittiglio Rossella Magnani che in passato era direttamente coinvolta nell’organizzazione, il primo organizzatore Alfredo Bonariva e Amedeo Colombo, il signor Shimano che fu tra i primi a credere nell’esperienza internazionale del “Binda”.