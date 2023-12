Sul Campo dei Fiori tornano i lavori con l’uso dell’elicottero

«C’è qualche problema al Campo dei Fiori? È un’ora che sentiamo l’elicottero in volo».

Segnalazione in redazione nel pomeriggio di martedì 19 dicembre. La causa della presenza dell’elicottero non era un qualche incidente in montagna, ma i lavori di recupero di tronchi di alberi e di messa in sicurezza dei versanti.

Il tracciato dei movimenti dell’elicottero (che si vede grazie al “transponder” che segnala la posizione in tempo reale) mostrava il mezzo aereo al lavoro sul versante del Campo dei Fiori sopra Luvinate, nel vallone del Tinella, del celebre castagno e della cascina Zambella.

“Tanto lavoro alle pendici della nostra montagna. Tanto lavoro spesso silenzioso” hanno scritto i dipendenti del Parco Campo dei Fiori sull’account Facebook dell’area protetta, mostrando le immagini delle operazioni di taglio alberi e l’intervento dell’elicottero, di una società specializzata dal Cilento (non è la prima volta, è già avvenuto nei mesi scorsi).

Il tracciato delle operazioni dell’elicottero

Il versante sopra Luvinate è uno dei punti che si sono dimostrati più delicati, per l’effetto combinato dell’incendio del 2017 e della successiva erosione che ha comportato anche l’aggravarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico, puntualmente manifestatisi con alluvioni e colate di fango che hanno invaso il paese a più riprese. L’intervento sulla valle del Tinella è piuttosto elaborato e ha previsto diverse azioni, tra cui il rifacimento di un ponte in ambito urbanizzato e ampi lavori di cura del bosco resi possibili dall’Asfo, l’Associazione Forestale Valli delle Sorgenti costituita per superare la frammentazione delle proprietà dei boscosi versanti del Campo dei Fiori.