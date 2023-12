Sul ring di Laveno Mombello va in scena la “Camacho Boxing Night”

È di ben 13 incontri il programma della 4a edizione della “Camacho Boxing Night”, riunione pugilistica che andrà in scena sabato 9 dicembre nel palazzetto dello sport di via XXV Aprile a Laveno Mombello con il primo gong che risuonerà alle ore 20 in punto.

La manifestazione è organizzata dal Boxe Team Camacho, la struttura che ha la propria sede principale ed è diretta dall’ex professionista varesino Giuseppe Facente. Tanti i suoi allievi (foto in alto: Aaron Luna) che saliranno sul ring lavenese: ben nove i pugili “di casa” impegnati nei vari combattimenti per dilettanti.

Il programma della serata – sotto l’egida della Federpugilato – prevede anche una serie di momenti di spettacolo tra un incontro e l’altro. Di seguito l’elenco completo degli incontri.

Kg 80 (esibizione): Corrado Rolandi (BT Camacho) vs Fabrizio Curreri (Frimas)

Kg 58 Schoolboys: Samuele Poratelli (Master Boxe) vs Alexandru Chibac (Verbania)

Kg 55 Elite: Riccardo Candita (BT Camacho) vs Andrea Fortunato (Afforese)

Kg 67 Elite: Nicola D’Amuri (BT Camacho) vs Antonio Muscia (Clamp Gym)

Kg 55 Junior: Davide Labate (Master Boxe) vs Marco Altilia (Verbania)

Kg 66 Elite: Sofia Scialpi (BT Camacho) vs Ouisaadane Kautar (Spartan)

Kg 64 Elite: Pablo Robbiani (BT Camacho) vs Stefano Dell’Orco (969 Esposito)

Kg 60 Elite: Stefano Colucci (BT Camacho) vs Achraf Belouaer (Frimas)

Kg 60 Elite: Fabio Antonelli (BT Camacho) vs Gianluigi Scarano (969 Esposito)

Kg 67 Elite: Giuseppe Riformato (Clamp Gym) vs Kreshnik Drenica (Hurricane)

Kg 71 Elite: Marouane Salah (BT Camacho) vs Badr Haidara (Frimas)

Kg 63,5 Elite: Aaron Luna (BT Camacho) vs Andrea Palmeri (Hurricane)

Kg 81 Elite: Marku Xhani (BT Camacho) vs Moises Morales Diaz (Gallaratese)