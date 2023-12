Sul “tetto” del Del Ponte prendono forma le tre camere protette per la cura dei bimbi più fragili

Un’autogru in via Buonarroti a Varese ha issato, le scorse settimane, le strutture necessarie per accogliere, nel sottotetto del quinto piano dell’ospedale Del Ponte di Varese, le tre camere sterili donate dalla Fondazione Ascoli con il supporto del gruppo Fuck the cancer, in memoria di Erika Gibellini.

Lo scopo delle camere protette è quello di completare le cure offerte dall’oncoematologia pediatrica di Varese che attualmente ha 14 bimbi in cura chemioterapica e da inizio anno ha registrato 34 prime visite.

Negli ultimi 5 anni sono stati 273 i pazienti seguiti dal reparto diretto dalla dottoressa Marinoni all’ospedale Del Ponte di Varese.

Il day hospital dell’ospedale pediatrico ha erogato nel 2023 3800 prestazioni di cui 148 per bambini con diagnosi oncologica e 831 per altre patologie.

Le tre camere protette vengono realizzate per ricoverare anche i bambini più fragili: nelle nuove stanze di degenz,a grazie a speciali impianti e macchinari, sarà garantita la costante sterilità dell’ambiente, assieme all’estrazione e al ricambio completo dell’aria ogni sei ore.

«La Fondazione Giacomo Ascoli è nata con lo scopo di portare sul territorio le migliori cure e il maggiore sostegno possibile ai bambini con patologie oncoematologiche e alle loro famiglie, perché i percorsi di cura, già difficili, non siano ulteriormente gravati da faticose trasferte in ospedali lontani – afferma Marco Ascoli, presidente della Fondazione – Le nuove tre camere protette permetteranno anche ai bambini fortemente immunodepressi la possibilità di essere ricoverati a Varese mentre i loro familiari potranno essere accolti negli appartamenti del Faro che la Fondazione sta realizzando in Largo Flaiano».

Le camere protette saranno arredate con mobili di pregio sempre finanziati dalla Fondazione Giacomo Ascoli grazie alla raccolta fondi ancora in corso.

Per maggiori informazioni www.fondazionegiacomoascoli.it.