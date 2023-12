Sulle Ali della fantasia crea comunità tra bambini e famiglie

Il successo della rassegna Sulle Ali della fantasia promossa dall’Amministrazione comunale di Galliate Lombardo per avvicinare i bambini alla lettura sta nei numeri della partecipazione e, ancora di più, nello spirito di comunità che si è creato attorno all’iniziativa, anche tra i genitori dei bambini che aspettano ogni incontro con trepidazione.

Soprattutto per il prossimo incontro, quello di sabato 16 dicembre alle ore 16. L’ultimo di questa seconda stagione di Sulle Ali della Fantasia, ospitata dal salone della Biblioteca civica.

«Visto il successo dell0iniziativa, assieme all’assessora alla cultura Anna Agosti che l’ha proposta e sostenuta, stiamo già pensando al calendario della prossima stagione, sempre con cadenza l’ultimo sabato di ogni mese, già da gennaio 2024», afferma Miriam Falischia, ex insegnante che guida i bambini nelle letture prima e nei laboratori poi, in ogni incontro.

La formula vincente è sempre la stessa e vede la partecipazione ogni volta di una trentina di bambini tra i 3 e gli 8 anni, provenienti da comuni diversi. Si comincia con una storia, scelta a seconda della stagionalità e poi narrata da Miriam Falischia con linguaggi espressivi differenti, dai burattini al kamishibai.

Ogni racconto è seguito da un laboratorio a tema, sempre nuovo, sempre diverso per materiali, tecniche e progettualità «per stimolare la creatività e le diverse abilità dei bambini», spiega Falischia.

In particolare per l’ultimo appuntamento di sabato 16 dicembre, si parte dall’albo illustrato Il magico natale di via Flò 25: «Una storia da raccontare al buio, tutti in cerchio, e che ho scelto alla libreria Potere ai bambini di Varese».

Nel laboratorio a seguire ogni bambino potrà creare un abete in compensato grezzo, la stella di punta e gli addobbi per decorare a piacere.

Ci sarà anche uno scambio di auguri con la merenda offerta da una famiglia per festeggiare insieme il compleanno del figlio che partecipa sempre con entusiasmo ai laboratori di Sulle Ali della fantasia «a testimonianza dello spirito di comunità che si è creato tra i bambini che si ritrovano qui in questa occasione e anche tra le loro mamme», afferma Falischia.

La partecipazione ad ogni evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 351 5280248 (anche via whatsapp).

Per l’appuntamento del 16 dicembre c’è ancora qualche posto disponibile.