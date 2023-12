Taglio piante: chiusa nella mattina di domenica la via Varese a Cantello

Lavori in corso a Cantello: nella mattinata di domenica sono in corso i lavori di taglio piante lungo la via Varese. I lavori dureranno dalle 8 alle 12.

Lo fa sapere il Comune con una nota diramata sui social.

«Si comunica che è prevista la chiusura totale al transito della Via Varese (Valsorda) ricompreso tra la zona industriale ed il confine comunale con Varese e Malnate (zona industriale via Ca Bassa) domenica 10 dicembre 2023 per taglio piante pericolanti ad opera della Protezione Civile.

Si chiede cortesemente massima condivisione del post per avvisare quanti più utenti possibili».