Teatro e prodotti realizzati in carcere per superare le barriere e i pregiudizi

Conoscere il carcere e avvicinarlo alla comunità. È questa una delle finalità di “SPrigioni Legami”, progetto nato da un’idea di cooperativa “Lotta Contro l’Emarginazione“, Fondazione Enaip e la direzione della Casa Circondariale di Varese Miogni e finanziato dal Comune di Varese nell’ambito dell’iniziativa “Natale nei Quartieri”.

Domenica 17 dicembre alle 16 ai Magazzini Tumiturbi di via De Cristoforis a Varese verrà presentato lo spettacolo “Sguardi Ri-Volti. Verso un paradigma riparativo”, per la regia di Michela Prando. In scena il gruppo di attori volontari Gaia A., Roberta B., Francesca B., Lorenzo B., Evi B., Stefano B., Roberta C., Michela M., Simone R., Barbara T., Mauro T. Ingresso libero

Nel corso del pomeriggio saranno esposti una serie di prodotti frutto dei laboratori creativi interni al carcere: chi vorrà, potrà acquistarli con una libera donazione.

Tra le creazioni realizzate in collaborazione tra detenuti e volontari ci sarà il sale aromatico, prodotto con erbe aromatiche coltivato nel giardino del carcere di Varese. Il prodotto è stato confezionato da alcuni detenuti che hanno raccolto ed essiccato le erbe sotto la guida di un docente di Enaip Varese che ha tenuto un laboratorio specifico. Le etichette sono state realizzate dagli studenti del laboratorio di informatica, gestito all’interno dell’istituto dal Cpia di Varese. I prodotti esposti saranno a disposizione dei partecipanti che potranno fare un’offerta libera il cui ricavato sarà reinvestito in laboratori all’interno dell’istituto. E ancora, ci saranno prodotti di oggettistica natalizia prodotta all’interno di laboratori gestiti dal cappellano del carcere e dai volontari e verrà presentato il laboratorio di ciclo-officina, nell’ambito del quale alcuni detenuti apprendono le tecniche di riparazione.

Nell’ambito dell’iniziativa verranno esposti anche degli scritti, frutto di un laboratorio di caviardage, un metodo di scrittura che aiuta a tirar fuori la poesia nascosta in ognuno attraverso un processo creativo che parte da una pagina già scritta.

Una giornata per conoscere il carcere e i detenuti anche attraverso i prodotti realizzati all’interno dei Miogni, prodotti che diventano strumento di mediazione con il quale il carcere si avvicina alla comunità e ad essa si racconta. Il progetto SPrigioni Legami diventa quindi un momento prezioso per costruire relazioni e legami e abbattere i muri dell’esclusione.