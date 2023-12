Tempo di bilanci per il Circolo PD di Gavirate: “Da gennaio al lavoro per definire il programma elettorale”

È tempo di bilanci per il Partito Democratico di Gavirate che guarda all’importante sfida elettorale della primavera prossima.

Il segretario del circolo Pierluigi Lucchina riassume così l’andamento del 2023: « È stato un periodo di sfide e opportunità, ma possiamo guardare indietro con orgoglio ai nostri progressi e alla nostra capacità di affrontare le sfide con unità e determinazione.

Durante l’anno appena trascorso, il nostro Circolo ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione dei valori democratici e nella diffusione delle idee del Partito Democratico. Non poco tempo fa, tra l’altro, si è tenuto il congresso di circolo dove sono stato eletto e ho sin da subito iniziato ad impegnarmi intensamente per la causa del partito, per le sue iscritte e per i suoi iscritti».

«Abbiamo sostenuto candidati impegnati alle elezioni provinciali e nazionali all’interno del nostro partito partecipando attivamente al voto, abbiamo partecipato attivamente alle elezioni nazionali e regionali, contribuendo al rafforzamento della democrazia nei nostri territori. Inoltre, abbiamo lavorato incessantemente per favorire la partecipazione dei giovani e di chiunque altro ha voluto e/o vorrà far parte del nostro partito.

Inoltre, dopo che l’assemblea, confermando la nuova linea politica, abbiamo avviato il confronto programmatico per le prossime sfide, cioè: elezione amministrative ed europee, quali rappresentano tasselli fondamentali per il nostro partito e per la nostra comunità. La strada che vogliamo intraprendere è quella di un progetto che guardi un rinnovamento all’interno del Comune di Gavirate sia dal punto di vista programmatico, sia da chi oggi siede nella attuale maggioranza. Un progetto di discontinuità che possa sposare le nostre osservazioni, le nostre idee che possano contribuire ad una buona e sana amministrazione per il bene del territorio gaviratese senza dimenticarci di Groppello, Oltrona e Voltorre. Proprio su questo punto da gennaio avvieremo un lavoro di elaborazione progettuale da contribuire fattivamente alla definizione di un programma elettorale innovativo, concreto e attuabile».

«Vorremmo ringraziare – prosegue il segretario Lucchina – tutti coloro che hanno contribuito al successo delle nostre iniziative: i membri del Circolo, i volontari, i sostenitori e tutti coloro che hanno condiviso la loro passione e il loro impegno. Grazie a questo, come nuovo corso del PD, il nostro impegno è e sarà anche quello di promuovere una serie di attività politico-amministrative, culturali nei comuni di: Barasso, Comerio, Bardello e Luvinate.

In questi primi mesi da segretario, ho potuto comprendere la bellezza e la responsabilità che il mio ruolo mi offre, questo non fa altro che mantenere alto il mio entusiasmo, infatti siamo già al lavoro per il nostro territorio, per le persone, per Gavirate e con grande piacere auguro a tutte e tutti un Buon Natale e felice anno nuovo, con la speranza che una volta finite le lasagne si possa assaggiare anche la crema pasticciera, per esperienza personale vi assicuro è molto buona, ma soprattutto unisce e non divide. Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione. Siamo consapevoli che il nostro impegno è cruciale per la costruzione di una società più equa e giusta. Continueremo a lottare per i valori che ci uniscono e a costruire un Paese migliore per le generazioni future.